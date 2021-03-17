Самара, , 11:22 — REGNUM Уголовное дело после падения малыша в открытый колодец возбуждено в Самаре. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сообщается, что днем 16 марта 2021 года малыш с мамой гулял на ул. Тихвинской. В какой-то момент он упал в открытый канализационный колодец. В результате мальчик 2016 года рождения получил травмы и срочно был доставлен в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователям предстоит выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что травмы получила и мать ребенка, которая кинулась за ним в колодец.

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