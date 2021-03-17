Сеул, , 11:23 — REGNUM В феврале 2021 года кинотеатры в Южной Корее посетили 3,11 млн человек, что на 57,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).

Кассовые сборы за тот же период упали на 53,9%, до 28,7 млрд вон (~$25,3 млн), что является самым низким февральским показателем с 2004 года, когда начался сбор соответствующих данных.

В этом году в выходные по случаю Нового года по лунному календарю (11−13 февраля) количество зрителей составило 530 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 85,7%.

В феврале отечественные фильмы привлекли 680 тыс. человек, что на 388,1% больше по сравнению с январем, а иностранные фильмы — 2,43 млн человек, что на 47,7% больше, чем месяц назад.