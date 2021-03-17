Воронеж, , 11:20 — REGNUM Кандидатуры на посты руководителей управ Советского и Коминтерновского районов Воронежа, а также на должности управлений экологии и развития предпринимательского рынка и инновационной политики администрации города согласовала Воронежская городская дума 17 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

На пост главы управы Советского района согласована кандидатура Олега Копытина, который до этого возглавлял управу Левобережного района, а ещё раньше — работал в Советском районе.

Пост главы управы Коминтерновского района займёт Виталий Поздняков, ранее он занимал занимал должность первого заместителя руководителя управы Ленинского района по ЖКХ и благоустройству.

На пост главы управления экологии согласована кандидатура Галины Воробьёвой — обязанности руководителя она исполняла с лета 2020 года, до этого работала заместителем главы департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Управление предпринимательского рынка и инновационной политики возглавил Алексей Рыженин, который руководил управлением в статусе исполняющего обязанности с апреля 2020 года, в числе его бывших мест работы — руководитель администрации Грибановского района.