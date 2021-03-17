Майминский район, Алтай, , 11:20 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай организовали проверку по факту ДТП, в котором пострадал шестилетний ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл 16 марта в селе Кызыл-Озек.

Около 18 часов вечера 42-летний водитель автомобиля Toyota Vista допустил наезд на пешехода.

«По предварительным данным шестилетний мальчик выбежал на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством из-за стоящего на обочине автомобиля», — отметили в ведомстве.

В результате пострадавший был госпитализирован в Республиканскую детскую больницу. Водитель, как отмечается, был трезв.