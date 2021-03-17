Москва, 17 марта, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Каргин (ЛДПР) предложил привлекать к развитию Дальнего Востока талантливых людей, изобретателей, учёных со всей страны, об этом он заявил в ходе рабочей встречи главы Минвостокразвития Алексея Чекункова с членами комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Депутат сравнил нынешнюю гонку технологий с гонкой вооружений.

«Наша земля богата талантами, изобретателями. Необходимо создать структуру, чтобы собрать таких людей, внимательно изучить их идеи», — обратился Каргин к Чекункову.

Депутат передал главе Минвостокразвития проект уникального ледокола, который существенно отличается от всех производимых и позволит увеличить скорость движения по Северному морскому пути.

«Страшно интересно», — отреагировал Чекунков на проект.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке за последние пять лет наблюдается приток молодёжи, об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.