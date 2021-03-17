Москва, , 11:22 — REGNUM В части поддержки оленеводства в северных регионах проводится большая работа, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе рабочей встречи с членами комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«В части оленеводства проводим большую работу. В Минвостокразвития создали рабочую группу, обнаружили, что Россия уступает Новой Зеландии по экспорту оленины. Задача наша ситуацию переломить и сделать российское оленеводство ведущим в мире», — сказал Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о мечте дальневосточников, которую его ведомство должно исполнить.