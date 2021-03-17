Лос-Анджелес, США, , 11:19 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 137:121.

Самыми результативными игроками матча стали Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты», набравшие по 29 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показали Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 12 результативных передач, Монтрезл Харрис, набравший 25 очков.

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