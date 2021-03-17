Джакарта, 17 марта 2021, 11:18 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин получил вторую инъекцию вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Вторую инъекцию вакцины вице-президенту ввели 17 марта в 08:30 по местному времени.
Мааруф Амин заявил, что процесс вакцинации прошел гладко. Вице-президент призвал жителей прививаться против коронавируса.
Напомним, Мааруф Амин получил первую инъекцию вакцины против коронавируса 17 февраля 2021 года.
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