Москва, , 11:18 — REGNUM В 2021 году регионы России начали играть большую самостоятельную роль в принятии решений по контрольным цифрам приёма в вузы, чем прежде. Об этом 17 марта заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В прошлом году мы существенно доработали сам механизм планирования и распределения контрольных цифр приёма, увеличив в этом роль регионов. Совсем недавно, 10 марта, был создан специальный консультативно-совещательный орган: координационный совет при правительстве по планированию и распределению контрольных цифр приёма», — заявил Фальков.

В его составе — главы субъектов и их заместители, представители федеральных органов власти и другие лица, указал он.

«Запрос на бюджетные места в первую очередь теперь формируются самими регионами, с учётом потребности экономики регионов, социальной сферы и демографической ситуации», — пояснил министр.

«Часть регионов на 2022 год запросили меньше бюджетных мест. Видимо, это связано с самыми разными обстоятельствами, в том числе с демографией», — отметил он.