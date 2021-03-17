Берлин, , 11:21 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 13 435 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 594 764.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 249 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 73 905.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,383 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (563 802 заразившихся), Бавария (462 053) и Баден-Вюртемберг (334 884).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 17,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.