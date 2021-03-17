Воронеж, , 11:17 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликованы региональным оперативным штабом 17 марта. Накануне, 16 марта, сообщалось о 219 новых заразившихся.

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Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено 72 248 случаев заражения. На данный момент 66 605 воронежцев уже признаны выздоровевшими после COVID-19.

В регионе растёт число жертв новой инфекции — за сутки подтверждено 19 новых смертей, а всего скончались 2 579 пациентов с диагнозом COVID-19.