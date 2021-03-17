Оренбург, , 11:17 — REGNUM С бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова взыскан уголовный штраф в размере 15 млн рублей за преступление коррупционной направленности.

«В результате оперативного взаимодействия УФССП России по Оренбургской области и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области денежные средства в размере, достаточном для погашения долга в полном объеме, были выявлены на расчетном счете фирмы, оформленной на подставное лицо, и перечислены в доход государства», — информирует сайт службы судебных приставов.

Напомним, экс-мэр Оренбурга в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии. Осенью 2020 года приговор в отношении бывшего чиновника вступил в силу. Он признан виновным в создании фирмы через подставное лицо и в получении взяток на общую сумму более 1,7 млн рублей. Суд приговорил Арапова к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей.

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