Стокгольм, , 11:20 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-AMG проводит в Швеции испытания более мощной версии C63. Фото с автомобилем размещено на сайте Motor1.

Модернизированная версия Mercedes-AMG C63 Motor1

Тестовый автомобиль был сильно закамуфлирован и оснащён специальным оборудованием для тестирования его двигателя. Ожидается, что новинка получит гибридный четырехцилиндровый силовой агрегат, состоящий из 400-сильного двигателя объёмом два литра и электромотора, установленный сзади. Общая производительность агрегата может составить 550 «лошадей».

Внешне модель выделяется: массивными тормозными дисками спереди, широкими шинами, фальшрадиаторной решёткой Panamericana и четырьмя патрубками системы выхлопа.

Дебют высокопроизводительного седана намечен на конец этого года.

Напомним, в начале марта нынешнего года немецкое тюнинг-ателье Opus представило более производительную версию спортивного купе Mercedes-AMG GT Black Series. После модернизации максимальная мощность авто была увеличена до 1111 «лошадей».

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