Москва, , 11:17 — REGNUM Похищенный с судна в Гвинейском заливе российский моряк чувствует себя хорошо, сообщил 17 марта представитель нидерландской компании De Poli Shipmanagement, которой принадлежит судно, Кор Радингс.

«Компания может подтвердить, что все пятнадцать моряков вместе и чувствуют себя хорошо в этих трудных обстоятельствах», — сообщил РИА Новости Радингс.

Как сообщало ИА REGNUM, российское посольство в Нигерии предпринимает все возможные меры для того, чтобы освободить захваченного в плен пиратами в Гвинейском заливе моряка из России.

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