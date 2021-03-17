Челябинск, , 11:16 — REGNUM В Челябинске 35-летний гражданин отдан под суд за смертельное ДТП. Его он совершил 9 августа, будучи в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, этот гражданин управлял автомобилем ВАЗ 21 124, при этом не сдав экзамен для получения водительского удостоверения. Возле дома № 1М на ул. Доватора он выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. Затем автомобиль вернулся на проезжую часть и столкнулся с машиной Hyundai Elantra.

Супруга водителя погибла на месте. Уголовное дело против него самого передано в Советский районный суд.