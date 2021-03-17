Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Дополнительные 8 тыс. доз вакцины от коронавируса будут распределены между членами сотрудников палаты представителей США и Сенатом, сообщает 16 марта The Hill.

Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении издания, члены республиканцы и демократы в палате представителей получат по шесть доз на офис, а комитеты палаты представителей получат еще 16 доз, которые будут введены в равной степени среди сотрудников каждой партии. Вакцинация начнется 17 марта.

Члены конгресса, которые относятся к «работникам ключевых отраслей», имели право на вакцинацию уже в январе», хотя для сотрудников законодательных органов было недостаточно вакцин. До этого каждый член палаты получал дозу, достаточную для двух сотрудников. На данный момент непонятно, каким именно образом вакцины будут распределяться в Сенате.