Москва, , 11:15 — REGNUM В настоящее время в мире нет однозначной альтернативы американским ценным бумагам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя тот факт, что Россия в январе 2021 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США.

«Рост государственных вложений в американские ценные бумаги на самом деле небольшой. И сами американские ценные бумаги пока остаются наиболее ликвидными и стабильными, несмотря на разговоры об опасностях таких инвестиций, — сказал Ковригин. — В последние годы политика России по вложениям стала более диверсифицированной и на долю американских инструментов приходится в среднем половина от всех таких вложений, которые номинированы в валюте (облигации, иные долговые инструменты, цена которых выражена официально в рублях или иностранной валюте)».

Риск таких инвестиций, как пояснил Ковригин, может быть связан только с возможной серьезной девальвацией доллара. Но пока предпосылок для этого не наблюдается.

«Политика Байдена стала более предсказуемой и понятной для финансовых игроков, — добавил Ковригин. — Многие эксперты в настоящее время заявляют об эффективности вложений в облигации, номинированных в евро. Россия тоже увеличила долю вложений в них. И это правильно. Как инструмент диверсификации — хорошо. Но какой-то явной однозначной альтернативы для американских ценных бумаг сегодня нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что доллары — нужный и дефицитный товар, но их в мире становится уже неприлично много.

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