Душанбе, , 11:15 — REGNUM Посол Турции в Душанбе Зеки Карагёль вручил верительные грамоты заместителю министра иностранных дел Таджикистана Хусраву Нозири, сообщили в департаменте информации таджикистанского МИД.

После церемонии вручения верительных грамот стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в различных сферах. Нозири пожелал турецкому дипломату успехов в его деятельности.

Напомним, в апреле 2020 года в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана сообщили, что на долю Турции приходится 31,2% от общего объема таджикистанского экспорта, на долю Казахстана — 26,3%.

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