Ярославль, , 11:14 — REGNUM Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат облдумы Александр Воробьев не согласен с решением Кировского суда, оштрафовавшего его за митинг 23 февраля. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Акция 21 февраля в Ярославле Yarkprf.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Воробьева оштрафовали на десять тысяч рублей. Коммунист считает, что суд неправомерно рассмотрел дело в его отсутствие. Дело в том, что в это время он участвовал в комитете областной думы, где требовал отставку мэра Ярославля в связи с плохой уборкой дорог.

«Я накануне написал заявление в суде с просьбой перенести на другую дату и приложил документ, по которому я докладываю на комитете по градостроительной политике. В это же время как раз в 10:30 начало комитета. И вот это в суде зачитали моё ходатайство и провели рассмотрение без моего присутствия», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Воробьев.

Депутат не исключает политический подтекст в том, что его ходатайство не удовлетворили, и намерен обжаловать решение. Также лидер коммунистов полагает, что 23 числа на площади Труда состоялся не митинг, а встреча с избирателями.

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