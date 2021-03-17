Глава фракции КПРФ в ярославской думе не согласен со штрафом за митинг
Ярославль, 17 марта, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат облдумы Александр Воробьев не согласен с решением Кировского суда, оштрафовавшего его за митинг 23 февраля. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Воробьева оштрафовали на десять тысяч рублей. Коммунист считает, что суд неправомерно рассмотрел дело в его отсутствие. Дело в том, что в это время он участвовал в комитете областной думы, где требовал отставку мэра Ярославля в связи с плохой уборкой дорог.
Депутат не исключает политического подтекста в том, что его ходатайство не удовлетворили, и намерен обжаловать решение. Также лидер коммунистов полагает, что 23 числа на площади Труда состоялся не митинг, а встреча с избирателями.