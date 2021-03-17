Ярославль, 17 марта, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат облдумы Александр Воробьев не согласен с решением Кировского суда, оштрафовавшего его за митинг 23 февраля. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Yarkprf.ru Акция 21 февраля в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Воробьева оштрафовали на десять тысяч рублей. Коммунист считает, что суд неправомерно рассмотрел дело в его отсутствие. Дело в том, что в это время он участвовал в комитете областной думы, где требовал отставку мэра Ярославля в связи с плохой уборкой дорог.

«Я накануне написал заявление в суде с просьбой перенести на другую дату и приложил документ, по которому я докладываю на комитете по градостроительной политике. В это же время, как раз в 10:30, начало комитета. И вот это в суде зачитали моё ходатайство и провели рассмотрение без моего присутствия», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Воробьев.

Депутат не исключает политического подтекста в том, что его ходатайство не удовлетворили, и намерен обжаловать решение. Также лидер коммунистов полагает, что 23 числа на площади Труда состоялся не митинг, а встреча с избирателями.