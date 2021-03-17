Москва, , 11:14 — REGNUM В настоящее время в РФ нет объективных предпосылок для резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Не думаю, что ставка ЦБ будет резко повышена. Объективных предпосылок для этого сейчас нет. Глава Центробанка сказала лишь о завершении эпохи снижения ставок. По ее мнению, «дешёвые деньги» достаточно поддержали бизнес в тяжёлый 2020 год. Но это не означает, что ЦБ в ближайшее время резко повысит ставку, — сказал Ковригин. — Соглашусь, что ЦБ вышел из целевого показателя инфляции — она составила больше 4% за год. Но превышение было минимальным, это не повод заметно повышать ставку».

Как подчеркнул Ковригин, обычно ставку повышают в случае необходимости сдержать инфляцию и девальвацию.

«В последние месяцы рубль укрепился по отношению к доллару на бирже, и инфляция не превысила каких-то серьёзных пределов, — сказал экономист. — Если всё же курс на повышение будет взят, то вырастут проценты по вкладам, но и стоимость кредитов тоже увеличится на несколько процентов, а это значит, что сократится внутренний спрос на товары и услуги. Бизнесу станет сложнее развиваться. Нужно понимать, что экономика пока ещё окончательно не восстановилась после пандемических запретов. Следует ли сейчас наносить еще один удар по предпринимателям?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ключевой ставкой ЦБ РФ высказался экономист Эдуард Джагитян.

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