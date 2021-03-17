Рязань, , 11:15 — REGNUM Дополнительные 821,8 млн рублей из федерального бюджета получила Рязанская область. Средства направят на решение самых острых проблем, пообещал 16 марта на своей странице в социальной сети губернатор Николай Любимов.

Самые большие траты — почти 400 млн рублей — придутся на ремонт автодорог. Ещё 120 млн рублей направят на внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые помогут оптимизировать движение и разгрузить автомагистрали. Средства предусмотрены и на оснащение оборудованием объектов спортивной инфраструктуры, компенсацию части затрат производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности, приобретение лекарств для пациентов с COVID-19.

«За счёт перераспределения средств, не использованных в 2020 году, увеличиваются на 358,7 млн рублей расходы на развитие здравоохранения, на 83,4 млн рублей — размер регионального дорожного фонда, почти 104 млн рублей будет направлено на модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году 100 млн рублей из областного бюджета направят на ремонты дорог в Рязани.

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