Москва, , 11:30 — REGNUM Ежегодно на финансирование фундаментальных космических программ требуется 15−16 млрд рублей. Об этом 17 марта сообщил журналистам глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Требуется не менее 15−16 млрд рублей ежегодно на фундаментальную науку», — сказал он.

Также Рогозин рассказал, что Роскосмос запросил совещание с президентом России Владимиром Путиным в канун Дня космонавтики, на котором должно пройти обсуждение данного вопроса, и госкорпорация надеется в ходе него подтвердить финансирование фундаментальных научных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта специалисты Роскосмоса завершили установку головного обтекателя на разгонный блок «Фрегат» и кластер из 38 космических аппаратов.