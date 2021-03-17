Москва, , 11:12 — REGNUM Ряд существенных недостатков и нарушений при проведении Универсиады-2019 в Красноярске выявила Счётная палата РФ (СП РФ). Минспорту России рекомендовано учесть их при подготовке летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Как сообщается в отчёте СП РФ за 2020 год, при проведении красноярской Универсиады было установлено значительное превышение фактических расходов над первоначально определенной потребностью (на 53%). По мнению аудиторов, это свидетельствует о слабой проработке ресурсного обеспечения мероприятий Студенческих игр.

Расходы бюджета края выросли почти в три раза, что привело к росту госдолга региона, передаёт 17 марта ТАСС.

В отчёте говорится, что из 34 объектов Универсиады 2019 года 21 был введён с нарушением сроков, а три — после окончания Игр.

Выявлены нарушения при использовании бюджетных средств, направленных на создание объектов Игр. Часть нарушений содержит признаки ущерба экономическим интересам государства на сумму 108,4 млн рублей. Об этом проинформирована Генпрокуратура РФ. Проводятся следственные мероприятия.

Кроме того, проверка выявила неэффективное использование уникального оборудования на общую сумму 75,3 млн рублей. Оно было закуплено для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоялась в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены из 58 стран боролись за награды в 11 видах спорта.

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