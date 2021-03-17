Москва, , 11:12 — REGNUM В случае повышения ключевой ставки ЦБ РФ увеличится процентная ставка не только по кредитам банков, но и по привлекаемым депозитам юридических и физических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«Не надо также забывать, что в 2021—2023 гг. запланирован дефицит федерального бюджета, и Минфин, скорее всего, будет привлекать средства для его финансирования, — сказала Джагитян. — В случае повышения ключевой ставки ЦБ увеличится процентная ставка не только по кредитам банков, но и по привлекаемым депозитам юридических и физических лиц. Вполне вероятно, что ставки по депозитам вновь станут привлекательными по сравнению с доходностью ценных бумаг».

При этом он отметил, что поскольку спрос на кредиты будет сдерживаться более высокой процентной ставкой, не все средства, привлеченные в депозиты, будут направлены на формирование кредитных ресурсов.

«Оставшуюся часть банки направят на покупку государственных ценных бумаг, с помощью чего и будет финансироваться бюджетный дефицит», — подытожил Джагитян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Джагитян объяснил, есть ли у ЦБ РФ причины для повышения ставки.

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