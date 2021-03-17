Самара, , 11:16 — REGNUM Маленький ребенок упал в открытый колодец в Самаре. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба городской поисково-спасательной службы.

Сообщается, что 16 марта мальчик 2016 года рождения гулял на улице Тихвинская и решил съехать с высокого сугроба. Около сугроба оказался открытый колодец, в который и угодил малыш. Мама, которая гуляла вместе с ребенком, кинулась в колодец за сыном.

Спасатели подняли пострадавших и передали медикам. Мальчик и его мама госпитализированы.

Отмечается, что рядом с местом происшествия спасатели обнаружили еще два открытых колодца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре оштрафовали директора фирмы после травмирования ребенка в парке.