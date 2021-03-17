Ижевск, , 11:11 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 марта прививку от коронавируса сделали 40 416 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 23 665 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 1879 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 2464 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в республике провели 924 295 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1980 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2199 исследований.

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