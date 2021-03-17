Москва, 17 марта, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Минкультуры РФ займётся демонстрацией «сложных» кинофильмов, билеты на которые будут стоить не более 50 рублей. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

«Так или иначе, помимо дебютов, в авторском кино поддерживается и опытное поколение. Мы создаём прокатное направление, которое займётся поддержкой сложных проектов. Нам важно донести до зрителя всю палитру того, что произведено за счёт бюджетных средств. 1000 кинозалов — это уже немало [для проката]. Будем также просить, чтобы, помимо востребованного кино, крутились такие картины. Цены на билеты будут 30−40−50 рублей», — сказала Любимова.

По её словам, продюсер такого кинофильма «не обогатится», однако зритель увидит эту кинокартину: «Это то, что мы будем с Фондом кино прорабатывать».