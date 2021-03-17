Москва, 17 марта, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В России разрабатываются меры, которые должны защитить рынок минеральных удобрений. Об этом 17 марта заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«Что касается минеральных удобрений. По информации субъектов, отмечается рост цен на отдельные виды удобрений. Росстат по итогам прошлого года фиксировал увеличение цен производителей», — рассказал он.

По словам министра, для урегулирования ситуации вместе с коллегами из Минпромторга, ФАС и других ведомств проведена серия совещаний на уровне руководства правительства.

«Сейчас обсуждаются меры для системной защиты внутреннего рынка», — заявил он.

Патрушев отметил, что в целом в России не прогнозируется дефицита удобрений.