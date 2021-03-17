Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM В продаже появилась новая коллекция карточек Garbage Pail Kids, посвященная церемонии «Грэмми» 2021 года. Об этом 16 марта сообщило издание Billboard.

По данным издания, в честь 63-й ежегодной премии «Грэмми» компания по продаже карточек Topps представила новую коллекцию Garbage Pail Kids под названием The Shammy Awards (можно перевести на русский, как «Фиктивные Награды»). Коллекция включает в себя сатирические карикатуры на некоторых артистов с церемонии «Грэмми» 2021 года, в том числе Билли Айлиш, Гарри Стайлса, южнокорейскую группу BTS и многих других.

Карикатуры с большинства карточек коллекции Garbage Pail Kids безобидны. А вот изображение группы BTS показалась фанатам южнокорейского коллектива «жестокой и пропагандирующей насилие».

ИА REGNUM напоминает, что Garbage Pail Kids — это серия коллекционных карточек для обмена, выпущенная американской компанией Topps. Первая партия была выпущена в 1985 году и являлась пародией на популярные в то время куклы Cabbage Patch Kids.

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