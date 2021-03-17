Москва, , 11:00 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов приветствовал вопросы от «Единой России» главе правительства РФ Михаилу Мишустину относительно индексации пенсий работающим пенсионерам и рекомендует спросить про отмену реформы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Судя по сообщениям в СМИ, тема пенсий оказалась одной из главных в вопросах коллег из «Единой России». Замечательно, что в преддверии думских «Единую Россию» волнуют пенсии наших граждан, учитывая, что именно эта фракция в свое время утвердила антинародную пенсионную реформу. Предлагаю коллегам из ЕР не мелочиться и на встрече с премьер-министром поднять главный вопрос — об отмене этой реформы, к чему давно призывает наша фракция», — предложил Миронов.

Фракция в рамках работы над отчетом правительства перед Госдумой подготовила 49 вопросов Мишустину, в их числе — связанные с проблемами в ЖКХ, расселением аварийного и ветхого жилья, финансовая помощь регионам, дефицит и рост цен на лекарства.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что депутатов интересует ответ на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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