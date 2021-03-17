Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Бывший продюсер Assassin's Creed Джейд Реймонд основала игровую студию Haven Entertainment Studios, которая займётся созданием нового проекта для PlayStation. Об этом 16 марта сообщило издание Eurogamer.

По словам Реймонд, новая студия займётся «созданием миров, в которых геймеры смогут убежать от реальности, повеселиться, выразить себя и найти сообщество по интересам». Дополнительные подробности будущей игры Haven Entertainment Studios пока не сообщаются.

Напомним, что до основания Haven Entertainment Studios Джейд Реймонд возглавляла игровые студии Google. Однако 1 февраля 2021 года стало известно об их закрытии.

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