Москва, , 10:57 — REGNUM Имя того, кто отменил в России крепостное право (Александра II) смогли назвать 30% граждан, (люди с высшим образованием — 42%). Затруднились ответить 39%. Николая I назвали 10%, Николая II — 12%, Александра III — 9%, приводит данные ВЦИОМ.

Знают о том, что крепостное право было отменено в 1861 году 47% опрошенных, чаще люди в возрасте 45+лет (52−53%). Затруднились ответить 35% граждан. Неправильную дату назвали 18%.

Считают верным решение об отмене крепостного права 92% участников опроса. Противоположное мнение у 4%. По мнению 73%, благодаря отмене крепостного права жизнь крестьян изменилась к лучшему.

Опрос по телефону проведен 12 марта среди 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщает ИА REGNUM, 17 марта 2021 года исполняется 160 лет со дня отмены крепостного права в России.

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