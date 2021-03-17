17 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Предприниматель, автор трансформационных обучающих программ по личностному и финансовому росту рассказал о том, почему фондовый рынок избежал кризиса в пандемию и стоит ли рассчитывать на миллиарды, инвестируя.

Андрей Шкиндер, , 11:25 — REGNUM Развитие информационных технологий в современном мире обусловило кардинальные изменения в развитии финансовой сферы, включая фондовый рынок. Онлайн-технологии значительно облегчают процесс инвестирования и управления инвестированными средствами. Поэтому популярность инвестиций в качестве инструмента получения пассивного дохода растет.

Фондовая биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Относительно инвестиций в фондовый рынок существуют распространенные стереотипы. Они полярны: одни люди воспринимают их исключительно как надутый «мыльный пузырь», который неизбежно лопнет и оставит доверчивых инвесторов нищими, другие видят в них «золотую жилу», такое «эльдорадо» цифровой эпохи, которое позволяет озолотиться без особого труда и особых вложений. Но оба подхода вряд ли можно назвать верными, так как они сводят к крайностям те аспекты инвестирования, которые имеют место быть в любом случае.

Сразу отмечу, что фондовый рынок работает по конкретным правилам и имеет свои инструменты для заключения сделок по купле-продаже или обмену ценных бумаг. Для частных инвесторов операции на таком рынке дают возможность приобретения доли в бизнесе, следовательно — получения прибыли от владения долей какого-либо предприятия. Компаниям, в свою очередь, нет смысла идти на биржу, то есть к посредникам, и продавать там акции, если и в онлайн можно осуществлять продажу. За счет привлечения денег частных инвесторов компании имеют возможность выходить на новый уровень, повышать свои производства, использовать новейшие технологии.

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Особенно ярко преимущества инвестирования проявились в период пандемии коронавируса. Есть такое выражение, что история повторяется, а экономика — одна. В период пандемии стали активно развиваться определенные нишевые бизнесы, которым уход значительной части деловой активности в онлайн пошел только на пользу. Некоторые компании, работающие в сфере высоких технологий, получили дополнительные стимулы для развития, авиатранспортные компании, напротив, понесли очень серьезные убытки в связи с приостановкой авиасообщения между многими странами.

На самом деле, в пандемию был очень большой приток новых инвесторов на фондовый рынок, потому что многие люди оказались дома, возле компьютеров, и начали активно вливать деньги на фондовый рынок. В итоге он избежал возможных кризисов — именно за счет притока новых средств, которые в иной ситуации могли бы и не быть направлены на инвестиционные цели. Ведь даже самые обычные люди в иной ситуации вкладывали средства в отдых, развлечения, путешествия, а в ситуации пандемии эти деньги стали направляться на инвестиции и поступать на фондовый рынок.

Что касается безопасности инвестиций на фондовом рынке, то здесь стоит отметить, что в современной России регулирование фондового рынка осуществляет Центробанк РФ. Практически все брокеры, работающие в качестве посредников между компаниями и частными инвесторами, имеют лицензии и удерживают налог с частных инвесторов.

Центральный Банк России Kuba

Теперь о рисках: самое главное антирисковое решение — диверсификация активов. Если диверсификация активов осуществляется грамотно, то риски распределяются и сводятся к минимуму. Однако при диверсификации активов сокращается и потенциальная доходность. Но зато большая часть вложенных средств гарантированно сохранится, и это тоже немаловажно, особенно для рядовых инвесторов, не желающих рисковать своими деньгами. Поэтому использование правильного money management влечет за собой снижение рисков, а то и их полное нивелирование.

Таким образом, вряд ли стоит рассматривать фондовый рынок как «мыльный пузырь», хотя не является он и «золотой жилой»: это просто инвестирование, со всеми сопутствующими — и наличием возможных рисков, и перспективами больших доходов, и потребностью в качественном и грамотном управлении, которое эти риски позволит исключить.