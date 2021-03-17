Оренбург, , 10:53 — REGNUM В Оренбурге для училища олимпийского резерва построят новый спортивный объект. Строительство планируют начать в 2023 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в рамках национального проекта «Демография», проекта «Спорт — норма жизни». В состав объекта войдут 25-метровый плавательный бассейн, бассейн для обучения плаванию, универсальный игровой зал размером 42 на 24 метра с трибунами на 500 мест. Также в комплексе предусмотрены специализированные залы для бокса и борьбы.

«Подобный объект крайне необходим областному центру. Важно, что он станет основной базой для подготовки студентов училища олимпийского резерва», — сказал министр физической культуры и спорта Оренбургской области Сергей Салмин.

Спорткомплексом смогут пользоваться не только спортсмены училища, но жителей микрорайона. Рассматриваются варианты открытия на базе училища детской спортивной школы.

Добавим, Оренбургское училище олимпийского резерва создано в 1996 году. Учебно-тренировочный процесс осуществляется по 18 видам спорта, 13 из которых являются базовыми: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, спортивная борьба, тяжёлая атлетика, фигурное катание, футбол.