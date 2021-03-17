Симферополь, , 10:53 — REGNUM В Республике Крым в очереди на вакцинацию находится 28 тыс. человек, при этом прививки получили лишь 2% от тех, кто подлежит вакцинации в первую очередь. Об этом говорилось 17 марта на заседании регионального оперативного штаба.

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Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что на данный момент в Крыму прививки от коронавируса получили лишь 2% от контингента, подлежащего вакцинации. Самый высокий процент вакцинированных среди медработников — 10%. По информации, которую привел министр здравоохранения республики Александр Остапенко, на 17 марта в регионе прививки от коронавируса полусили 58 003 человека, а в очереди находится около 28 тыс. человек. Пока Крым не получил новой партии вакцины, этим и объясняется замедление темпов вакцинации.

Как напоминает ИА REGNUM, массовая вакцинация населения в республике Крым началась 18 января, медиков начали вакцинировать месяцем раньше.