Минск, , 11:17 — REGNUM Посол Белоруссии в России Владимир Семашко уполномочен проводить переговоры об изменениях российско-белорусского соглашения в газовой сфере и подписывать протокол о внесении согласованных поправок в документ. Соответствующее постановление белорусского правительства опубликовано 17 марта на национальном правовом интернет-портале.

Соглашение между правительствами России и Белоруссии от 25 ноября 2011 года касается порядка формирования тарифов при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по белорусским газопроводам. Семашко разрешили вносить в документ «изменения, не имеющие принципиального характера».

Также белорусский дипломат сможет подписать протокол о внесении изменений «при достижении договорённости в пределах одобренного проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года между российским Газпромом и белорусской компанией «Газпром трансгаз Беларусь» действует договор о поставке газа по цене $128,5 за тыс. кубометров.

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