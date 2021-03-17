Сеул, , 10:58 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведёт встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином 18 марта во второй половине дня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, это первая встреча Муна с высокопоставленными лицами США с момента инаугурации Джо Байдена.

Предполагается, что в ходе встречи представители двух стран затронут тему КНДР, в частности недавнее заявление сестры лидера КНДР Ким Ён Чжон, которая осудила корейско-американские военные учения, а также вопрос разделения совместных военных расходов и двустороннего альянса.

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Известно, что перед переговорами с президентом Южной Кореи высокопоставленные лица США примут участие во встрече министров иностранных дел и обороны в формате 2+2.

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