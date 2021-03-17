Калачевский район, Волгоградская область, , 10:54 — REGNUM Предполагаемого виновника ландшафтного пожара в Калачевском районе Волгоградской области задержали полицейские. Мужчина поджёг сухую траву рядом с железной дорогой и пытался скрыться, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар начался 16 марта около 14:00 в нескольких километрах от населённого пункта Волгодонского. Предполагаемого виновника задержали с поличным, когда он пытался скрыться с места возгорания и доставили для дачи объяснений в районное подразделение государственного пожарного надзора. 34-летний местный житель пояснил, что сжигал сухую растительность на арендуемых землях, не уведомив специализированные службы.

Площадь возгорания составила около 900 кв. м, полностью ликвидировать очаги горения пожарные смогли к 16:24.

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