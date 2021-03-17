Железногорск, Курская область, , 10:51 — REGNUM В Железногорском районе Курской области 31-летняя женщина подожгла собственного сына. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ребёнок скончался.

По версии следствия, вечером 15 марта женщина была дома вместе со своим восьмилетним сыном. Они поссорились, и после этого женщина вывела ребёнка во двор, облила ребенка горючей жидкостью и подожгла. Потом она раскаялась и вызвала скорую помощь. Мальчика с термическими ожогами третьей степени госпитализировали в ОБУЗ «Железногорская городская больница», а оттуда доставили в «Курскую областную клиническую больницу».

СУ СК РФ по Курской области возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», пока медики боролись за жизнь пострадавшего. Однако 16 марта в областной администрации сообщили, что мальчик скончался в больнице.