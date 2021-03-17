Москва, 17 марта, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены узнать мнение главы правительства РФ Михаила Мишустина о трансформации налоговой системы в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, говоря о вопросах, направленных Мишустину в рамках подготовки к отчету правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

В блоке экономических вопросов — вопрос о позиции правительства относительно трансформации налоговой системы, о правоприменении принятого закона о системе квотирования закупок отечественной продукции, о возможности принятия постановления правительства о компенсации затрат частным инвесторам, вкладывающим средства в создание инфраструктуры на геостратегических территориях и территориях с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил Неверов.

Кроме того, депутаты попросили правительство ответить, почему не утверждены новые паспорта национальных проектов.

Одновременно парламентариев интересует возможность расширения использования маткапитала.

«Также в регионах, особенно в сельской местности, от граждан часто звучит пожелание о дальнейшем расширении возможности использования материнского капитала на приобретение легкового автомобиля, устройство коммунальной инфраструктуры к существующему жилому строению», — заявил Неверов.

Еще одна тема, волнующая единороссов, — индексация пенсий работающим пенсионерам.