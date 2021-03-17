Минск, , 10:49 — REGNUM Адвокаты обжаловали обвинение члену так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Дмитрий Лаевский.

По его словам, речь идет об обвинениях, которые появилось в феврале 2021 года, и в котором, помимо статьи о публичных призывах к действиям, направленным на угрозу национальной безопасности, появились статья о создании экстремистского формирования и статья о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём.

Он добавил, что жалоба была отправлена 15 марта, а сейчас она поступила в Генпрокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания президентской кампании Знак вошёл оппозиционный КС и 9 сентября 2020 года был задержан, а затем и официально арестован. Тогда его обвинили по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии»).

Читайте также: Белорусского оппозиционера Знака обвинили в заговоре и экстремизме