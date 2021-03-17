Элиста, , 10:49 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 17 марта.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 307 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в регионе выявлен 31 носитель коронавируса, выписаны с выздоровлением 38 пациентов.

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