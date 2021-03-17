Москва, , 10:48 — REGNUM На Дальнем Востоке за последние пять лет наблюдается приток молодёжи, об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе рабочей встречи с членами комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики подчеркнул, что молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет с большим желанием переезжают жить в регион.

«Дальний Восток прирастает энергией молодых», — сказал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Чекунков рассказал о мечте дальневосточников, которую его ведомство должно исполнить.

«Дальневосточная мечта — мы её по современному называем «три д» — дом, достоинство и достаток», — сказал Чекунков.