Москва, , 10:56 — REGNUM Вакцина от COVID-19 будет наименее эффективна для людей с хроническими или онкологическими заболеваниями. Об этом 17 марта заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире Youtube-канала «СоловьевLIVE».

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Как отметил врач, данное обстоятельство связано с тем, что у таких людей иммунная система ослаблена и не может вырабатывать достаточное количество антител.

«У них эффект от вакцины мы не можем ожидать в районе 90 процентов», — подчеркнул он.

Также Мясников рассказал, что после вакцинации у таких людей иммунитет вырабатывается только примерно в половине случаев, однако, как считает врач, это хороший результат.

«Больной с онкологией тяжелого COVID-19 не переживет, поэтому 50 процентов — это очень приличное значение», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава центра Александр Гинцбург заявил, что национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи гарантирует одинаковое качество и эффективность всех вакцин «Спутник V», вне зависимости от страны вакцинации.