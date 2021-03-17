Джакарта, , 10:47 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил индонезийский народ адаптироваться к нынешней эпохе, которая полна потрясений, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо заявил, что в настоящее время мир развивается очень быстро. В результате Индонезия сталкивается с жесткой конкуренцией с различными странами мира.

«Нам не следует зацикливаться только на величии прошлого», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцина AstraZeneca будет готова к распределению по стране в течение двух-трёх недель.

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