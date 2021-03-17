Элиста, , 10:47 — REGNUM В Республике Калмыкия зарегистрирован ещё 31 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 17 марта. Для сравнения: днём ранее было выявлено 30 носителей инфекции.

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За последние сутки заметно сократилась загрузка коечного фонда для пациентов с COVID-19. В настоящее время на лечении в стационарах находятся 387 человек, состояние 14 из них врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 2 745 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 618 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 18 751 пациент.

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