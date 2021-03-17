Москва, , 10:50 — REGNUM Между Зеленоградом и Москвой (трасса М 11) возле аэропорта «Шереметьево» построили новые мощные зарядные станции для электрокаров и гибридов. Об этом сообщается на сайте mymsk.online.

Первая станция находится на выезде из Москвы перед съездом к терминалам D, E, F. Вторая — сразу после аэропорта Шереметьево при движении в Москву. Мощность зарядных станций составляет 120 кВт. Каждая станция рассчитана на одновременную подзарядку четырёх автомобилей (два порта постоянного тока и два порта переменного тока).

Кроме того, на станции установлены розетки типа: Mennekes (Type 2), J-1772, Quick Charge (CCS/SAE Combo), Quick Charge (CHAdeMO), Quick Charge (CCS/SAE Combo).

Сообщается, что время полного заряда составляет менее одного часа. Обе станции работают бесплатно.

Ранее председатель совета директоров «Автотор» Валерий Горбунов заявил, что компания рассчитывает выпустить первую партию электромобилей до конца 2023 года.

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