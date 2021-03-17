Дамаск, , 10:50 — REGNUM Выборы президента Сирии власти организуют таким образом, чтобы учесть голос каждого гражданина, в том числе на неподконтрольных Дамаску территориях или за пределами страны. Об этом сирийский посол в России Риад Хаддад сообщил 17 марта РИА Новости.

Он отметил, что в конституции Сирии закреплено право и обязанность каждого гражданина участвовать в избирательном процессе.

«Поэтому все сирийцы — независимо от того, находятся ли они на территориях САР или за их пределами, — имеют право участвовать в этих выборах», — подчеркнул Хаддад.

Он отметил, что избирательные участки будут работать на всей территории Сирии, а также во всех дипломатических миссиях за границей. Посол подчеркнул и то, что вопрос о выборах касается только сирийского народа и никто извне не может определять легитимность выборов.

Ранее министры иностранных дел США, ФРГ, Великобритании, Франции и Италии выступили с заявлением, в котором назвали нелегитимными выборы президента Сирии. Свою позицию они объяснили тем, что в политическом процессе должны участвовать все сирийцы.