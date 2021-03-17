Нью-Йорк, США, , 10:44 — REGNUM Релиз необычный приключенческой игры Genesis Noir состоится 26 марта 2021 года. Об этом стало известно 16 марта из ролика, опубликованного на YouTube-канале Fellow Traveller.

Игра будет доступна на PC (в Steam и Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. При этом подписчики сервиса Xbox Game Pass смогут бесплатно добавить её в свою библиотеку.

Genesis Noir — это сюрреалистичное приключение, разработанное студией Feral Cat Den. В нём геймеры будут управлять торговцем часами по имени Никто, которому предстоит разобраться в «любовном треугольнике между космическими созданиями».

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